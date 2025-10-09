أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي استضافة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025، وذلك بتنظيم من رابطة المحترفين الإماراتية، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم.

وتستضيف العاصمة أبو ظبي بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 بتنظيم من رابطة المحترفين الإماراتية، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم ودائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي، والشركة المتحدة للرياضة.

وأشارت الرابطة إلى أنه تقرر إقامة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة أربعة فرق هي الأهلي، والزمالك، وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري في إمارة أبو ظبي.

وستشهد مباريات اليوم الأول مواجهة بين فريقي الزمالك وبيراميدز على ستاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي، فيما يلتقي في اليوم نفسه، الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ستاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.

وستقام المباراة النهائية يوم 9 نوفمبر على ستاد محمد بن زايد، في ليلة احتفالية يتوج على إثرها بطل السوبر المصري 2025، تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ستاد آل نهيان في أبو ظبي.