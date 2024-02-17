الرى: 34 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 342 مشروعا فى الصعيد

قال وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هانى سويلم، إنه جارٍ تنفيذ 342 مشروعا فى محافظات الصعيد، بتكلفة تقارب 34 مليار جنيه.



وأوضح سويلم، فى بيان، أن هذه الأعمال تتنوع بين تأهيل ترع ومساق، ومنها أعمال ضمن مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها، وكذلك رفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الرى، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع فى تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادى.



وأشار وزير الرى إلى أنه جارٍ تنفيذ 260 عملية تأهيل ترع فى 8 محافظات بقيمة 12.6 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 42 مشروع بنية تحتية للكبارى والسحارات فى 9 محافظات 1.50 مليار جنيه، و13 مشروعا للحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الرى والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار فى 6 محافظات بقيمة 860 مليون جنيه.



وتابع: «جارٍ تنفيذ 21 مشروع صرف مغطى أيضا ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة فى 7 محافظات بقيمة 324 مليون جنيه، فضلا عن أعمال مشروع تنمية جنوب الوادى بقيمة 17.5 مليار جنيه من خلال مشروع ترعة الشباب واستكمال البروتوكولين الموقعين لإنهاء الأعمال على الترعة الفرعية رقم 4 وأعمال البنية الأساسية بمنطقة المشروع».



ونوّه سويلم بأنه جارٍ تنفيذ 184 عملية تأهيل ترع فى إطار المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتكلفة حوالى 8.70 مليار جنيه، 45 عملية تأهيل بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن المرحلة الثانية.



وأضاف أن نسبة تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة وصلت إلى 40%، لافتا إلى أن المشروع البالغة قيمته حوالى مليار جنيه، يستهدف خدمة زمام حوالى 1.60مليون فدان فى 5 محافظات بالصعيد هى (أسيوط – المنيا – بنى سويف ــ الفيوم – الجيزة).



ولفت إلى أن المشروع المقرر الانتهاء من تنفيذه عام 2026، يشمل إنشاء 7 قناطر هى: (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية – البدرمان ــ الديروطية ــ أبو جبل ــ إيراد الدلجاوى – الساحلية).