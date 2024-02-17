شهيد وجريح في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة رفح جنوبي غزة

سقط فلسطينيان على الأقل بين شهيد وجريح في قصف شقة سكنية في منزل بحي الجنينة وسط رفح جنوبي قطاع غزة.

يأتي هذا فيما شن جيش الاحتلال غارة إسرائيلية على بلدة القرارة شمالي خان يونس وأخرى على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وسبق أن أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة، أن على اسرائيل، احترام الإجراءات التي سبق أن أعلنتها، فيما يتعلق بقطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان لها، إن هذا الوضع المقلق (في الإشارة إلى احتمال توسيع الحرب على مدينة رفح) يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير الماضي، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي هذا الأمر إعلان إجراءات إضافية.

وكانت محكمة العدل الدولية قررت أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

كما قررت المحكمة أن على إسرئيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك، واتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية، وتقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.