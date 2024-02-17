رسالة الشناوي لمصطفى شوبير بعد مباراة الأهلي وبلوزداد

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أظهر محمد الشناوي، حارس الأهلي، دعمه الكامل لمصطفى شوبير، الذي حمى عرين فريقه مساء أمس الجمعة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب محمد الشناوي عن مباريات النادي الأهلي الحالية بسبب إصابته التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر أمام منتخب كاب فيردي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وحرص الشناوي على دعم مصطفى شوبير الذي حمى عرين النادي الأهلي بالأمس الجمعة، أمام شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

ونشر الشناوي صورة تجمعه بمصطفى شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، معبرًا عن دعمه الكامل بعد أداءه المميز الذي ظهر عليه أمام الفريق الجزائري.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني المقرر لها مساء الجمعة المقبلة في غانا بالجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.