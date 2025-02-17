توقعات بإطلاق صواريخ مصنعة في اسكتلندا إلى الفضاء العام المقبل

تهدف شركة سكايرورا الإسكتلندية، إلى إرسال صواريخها إلى الفضاء ابتداء من عام 2026، بعد إجراء محاولة لإطلاق صاروخ دون مداري في وقت لاحق العام الجاري.

وتقوم شركة سكايرورا، بتصنيع أول صاروخ لها بطول 23 مترا يُطلق عليه اسم "إكس إل"، في مصنع بمدينة كمبرنولد في نورث لاناركشاير، بهدف إرسال أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وكانت محاولة لإطلاق صاروخ أصغر يحمل اسم "سكاي لارك" من أيسلندا فشلت في أكتوبر 2022، عندما تسببت مشكلة في البرمجيات في سقوطه في البحر بعد لحظات من إطلاقه.

وتسعى عدة شركات إلى أن تصبح أول من يطلق أقمار صناعية إلى الفضاء من الأراضي الأوروبية، وتعتزم استخدام ميناء ساكسافورد الفضائي في جزر شيتلاند.

وتأمل شركتان، على الأقل في تنفيذ عمليتي إطلاق بنهاية هذا العام، بينما يستعد ميناء فضائي في النرويج أيضا لمحاولة إطلاق.