جيش الاحتلال: رصدنا 5 صواريخ أطلقت من لبنان منذ الهدنة

أفاد تقرير إسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن حزب الله أطلق 5 طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 5 طارات بدون طيار تجاه إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار اجتازت 4 منها المجال الجوي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك تقديرات أمنية تفيد بأن إسرائيل تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان خلال أيام، تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الأحد، بأن إسرائيل لا تزال تطالب بالسيطرة العسكرية على 5 نقاط إستراتيجية على طول الحدود مع لبنان، ولا تستبعد تمديد وقف إطلاق النار مع لبنان مرة ثانية، مما يعني منح جيشها مدة إضافية لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهود استكمال المفاوضات والانسحاب من لبنان تتماشى مع خطة إعادة مستوطني الشمال الإسرائيلي إلى مستوطناتهم.

ومساء الخميس، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن الأمريكيين أبلغوه أن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 فبراير الجاري من القرى التي ما زال يحتلها في جنوب لبنان، لكنه سيبقى في 5 نقاط، وقال "أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، رفضنا المطلق لذلك".