رئيس الوزراء البريطاني مستعد لإرسال قوات إلى أوكرانيا لضمان السلام

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه مستعد لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا، معترفا بأن هذا قد يعرض الجنود البريطانيين "لخطر" إذا شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما مرة أخرى.

ويشارك رئيس الوزراء في محادثات طارئة مع القادة الأوروبيين في باريس، حيث يسعون لوضع استراتيجية للرد على ما يدفع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام صفقة مع روسيا، والخوف من تقليص الولايات المتحدة لالتزاماتها الدفاعية في القارة.

وفي مقال نشره في صحيفة "دايلي تلجراف"، قال رئيس الوزراء إن المملكة المتحدة "مستعدة للعب دور قيادي" في دفاع وأمن أوكرانيا، بما في ذلك الالتزام بتقديم 3 مليارات جنيه استرليني (78ر3 مليار دولار )سنويا حتى عام 2030.