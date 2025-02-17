 مدافع الزمالك السابق: جائزة رجل المباراة «كيدية» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدافع الزمالك السابق: جائزة رجل المباراة «كيدية»

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 8:25 م | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 8:25 م

جدد هيثم فاروق مدافع الزمالك السابق انتقاده لآلية اختيار رجل المباراة في الدوري المصري الممتاز.

وعلق فاروق عبر حسابه على "إكس" قائلا: "كلاكيت تاني مرة، جائزة رجل المباراة في الدوري المصري هي جائزة كيدية".

وسبق أن أطلق هيثم فاروق تعليقا مماثلا في الموسم الماضي للدوري، وقت أن تم اختيار رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري، بعدما سجل عبدالله السعيد هدفاً وصنع آخر للأبيض في آخر 5 دقائق ولم يتم منحه الجائزة.

وكانت مباراة الزمالك الماضية ضد بتروجت والتي انتهت بالتعادل 1-1 قد شهدت جدلا مماثلا بعدما تم إبلاغ المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للزمالك باختياره رجل المباراة، إلا أنه فوجئ بمنح الجائزة للاعب من الفريق البترولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.

 


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