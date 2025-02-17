نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد العيادة الطبية لحي 25 يناير ومقر المجلس القومي للمرأة

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مقر المبنى القديم للمجلس القومي للمرأة، والعيادة الطبية لحي 25 يناير، يرافقها جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني.

وتفقدت نائب المحافظ مقر المبنى القديم للمجلس القومي للمرأة بهدف استغلاله لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق، مُوجهةً بمخاطبة اللجنة المشرفة لبدء تجهيز الاحتياجات المطلوبة. ومن المخطط أن يضم المركز إدارات خدمة العملاء، الحوكمة والمراجعة، العمل الميداني، التحول الرقمي، وورشة فنية.

وأوضحت نائب المحافظ أنها تفقدت سير العمل بالعيادة الطبية لحي 25 يناير بهدف الاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الكوادر الطبية المؤهلة. وشددت على ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والمتابعة المستمرة للعيادات الطبية للتأكد من حسن سير العمل.