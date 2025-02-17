وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام الدراسة بإدارة شرق طنطا

تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في الغربية، اليوم الاثنين، انتظام العملية التعليمية في مدارس إدارة شرق طنطا، حيث شملت جولة المتابعة، مدارس وحدة شوبر الابتدائية رقم ١، ووحدة شوبر الابتدائية رقم ٢، والشهيد محمد عبدالله غنيم الابتدائية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

وتابع الأنشطة الطلابية داخل المدرسة، وبعدد من الفصول، ومتابعة النشاط بالمكتبة، واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم، والوقوف على مستوى الطلاب، وشارك التلاميذ حصة لمادة التربية الرياضية.

ثم شهد وكيل الوزارة، طابور فترة الفسحة بمدرسة وحدة شوبر الابتدائية 1، وحث الطلاب على ممارسة الأنشطة التربوية التي تساعد على تنمية المواهب، وتؤثر بالإيجاب على المستوى التعليمي والتحصيلي، موجها ادارة المدرسة بضرورة عقد المسابقات العلمية والفنية والثقافية بين التلاميذ لتنمية مواهبهم.

وأشار وكيل الوزارة، إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة بالفناء والممرات والفصول بعد انتهاء فترة الفسحة ونهاية اليوم، للحفاظ على مظهر المدرسة نظيف ومنسق.

كما اطمأن لسير العملية التعليمية بالمدرسة على خير وجه، موجها بتنفيذ التقييمات الأسبوعية في مواعيدها المقررة، ومتابعة كراسات الواجب والتقييمات.

ثم توجه "حسن"، لمدرسة وحدة شوبر2، التابعة لنفس الإدارة، حيث تفقد عددا من قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، وشارك عددا من الأطفال أثناء تعلمهم لعبة البنك، وعملية السحب والإيداع، مشيدا بانضباط وحسن سير العمل داخل قاعات رياض الأطفال بالمدرسة.

واختتم وكيل الوزارة، جولته للمتابعة في مدرسة الشهيد محمد عبد الله غنيم الابتدائية، التابعة لإدارة شرق طنطا.

وتابع سير العملية التعليمية بالمدرسة، من خلال متابعة عدد من الفصول، موجها بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الالكتروني للغياب، وانضباط التلاميذ في الحضور اليومي، والمشاركة في الأنشطة التربوية المختلفة التي ترد من الوزارة، موجها بتنفيذ التقييمات الأسبوعية في مواعيدها المقررة، ومتابعة كراسات الواجب والتقييمات.

كما قدم الشكر والتقدير لإدارة المدرسة لحسن انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.