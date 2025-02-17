وزيرا خارجية إيران والسودان يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والثنائية والدولية

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الاثنين في العاصمة طهران، مع نظيره السوداني علي يوسف أحمد الشريف.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) بأن الوزيران تباحثا في لقائهما اليوم، حول أهم القضايا الإقليمية والثنائية والدولية.

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية السوداني الجديد إلى طهران بدعوة من عراقجي. ومن المقرر أن يلتقي الشريف خلالها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى الوزير السوداني الجديد، كلّّا من رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، وامين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي أكبر أحمديان؛ باحثا معهما في القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

كانت وكالة السودان للأنباء (سونا) نقلت عن عبدالعزيز حسن صالح، سفير السودان لدى إيران، قوله إن وزير الخارجية السوداني سيلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين لاطلاع الحكومة الإيرانية على التطورات في السودان، ولبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية.

وأشار السفير إلى أن لجنة التشاور السياسي بين السودان وإيران ستعقد اجتماعها الأول خلال الزيارة، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يونيو من عام 2024، كما سيبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ثنائيا وعالميا.

ووفق السفير السوداني، سيوقع الطرفان على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء لجنة التشاور السياسي التي تهدف إلى التنسيق والتفاهم في مختلف الموضوعات عبر آليات العمل الدبلوماسي والسياسي.

كانت الخارجية السودانية قد اعلنت يوم الخميس الماضي ، ان السودان وإيران اتفقتا على التعاون في مجالات التعدين والبنوك والإنتاج الحيواني ، وذلك عقب اجتماعات في مدينة بورتسودان بين وفد إيراني برئاسة أبو الفضل كودي،مساعد وزير الاقتصاد والمالية، ومجموعة من المسؤولين السودانيين من بينهم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم.



يشار إلى أن التقارب الإيراني الأخير مع الجيش السوداني عزز موقفه القتالي ضد ميليشيا قوات الدعم السريع ، التي تكبدت خسائر على الأرض في العاصمة السودانية الخرطوم والمناطق الوسطى خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ شهر أبريل 2023 والتي دمرت البلاد وتسببت في سقوط قرابة 24ألف قتيل ونزوح أكثر من 14 مليون شخص - نحو 30٪ من السكان - داخليا وخارجيا وانتشار المجاعة ،بحسب الأمم المتحدة.