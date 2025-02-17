المكسيك تنتظر ردا جديدا من جوجل بشأن النزاع حول اسم خليج المكسيك

قالت المكسيك، اليوم الاثنين، إنها تنتظر ردا جديدا من شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل على طلبها إعادة استخدام اسم خليج المكسيك في خدمة خرائط جوجل (جوجل مابس) بعد تغييره إلى خليج أمريكا، قبل إقامة دعوى قضائية ضد الشركة.

ونشرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم خطابا موجه من كريس ترنر نائب رئيس جوجل للشؤون الحكومية والسياسة العامة، إلى حكومة المكسيك. وتقول الرسالة إن جوجل ستغير السياسة التي تبنتها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم هذا المسطح المائي إلى خليج أمريكا.

وقالت شينباوم في إيجاز صحفي صباح اليوم الاثنين "سننتظر رد جوجل، وإذا لم تفعل سنلجأ إلى المحكمة".

في الوقت الحالي، يظهر الخليج في خرائط جوجل باسم "خليج أمريكا" داخل الولايات المتحدة، و"خليج المكسيك" داخل المكسيك و"خليج المكسيك (خليج أمريكا)" في أماكن أخرى. وقال تيرنر في رسالته إن الشركة كانت تستخدم تسمية "خليج أمريكا" استمرارا "لسياسات الخرائط القديمة بحياد وثبات في جميع المناطق" وأن الشركة كانت على استعداد لعقد لقاء شخصي بالحكومة المكسيكية.

وأضاف تيرنر: "في حين أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا تهدف إلى تنظيم كيفية تسمية مقدمي الخرائط من القطاع الخاص للعناصر الجغرافية، فإن سياستنا الثابتة هي استشارة مصادر موثوقة متعددة لتوفير أحدث تصوير دقيق للعالم".

وتقول المكسيك إن سياسة جوجل في تسمية الخليج تنتهك السيادة المكسيكية لأن الولايات المتحدة لديها سلطة قضائية على حوالي 46٪ فقط من الخليج، والباقي تسيطر عليه المكسيك بنسبة 49٪ وكوبا بنسبة 5٪ تقريبا.

يعود اسم خليج المكسيك إلى عام 1607 وهو معترف به من قبل الأمم المتحدة. وردًا على خطاب جوجل، قالت السلطات المكسيكية إنها ستتخذ إجراءات قانونية، وكتبت أنه "لن تقبل المكسيك تحت أي ظرف من الظروف إعادة تسمية منطقة جغرافية داخل أراضيها وتحت ولايتها القضائية".

وقد أدى تغيير ترامب تسمية المسطح المائي ليصبح خليج أمريكا إلى إشعال التوترات بين المكسيك والولايات المتحدة في وقت حرج للحليفتين الجارتين.