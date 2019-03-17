ما هي عصابات المافيا الإيطالية التي نشرت نشاطها في العالم؟

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في مدينة نيويورك الأمريكية لقي فرانك كالي، زعيم إحدى عائلات المافيا الأمريكية من أصول إيطالية، حتفه وذلك بإطلاق النار عليه خارج منزله، حسبما نقلت وسائل إعلام عن شرطة المدينة.

وأصيب كالي البالغ من العمر 53 عاما بعدة رصاصات، وسط حي "تود هيل" بمنطقة ستاتن آيلاند، وتوفي في وقت لاحق في المستشفى.

وقال شهود عيان إن القاتل، الذي لم تعرف هويته ، هرب من مكان الحادث.

وأشارت وسائل إعلام في نيويورك إلى أن الحادث يمثل أول جريمة قتل تستهدف زعيم إحدى عائلات المافيا بالمدينة، منذ عام 1985. كما أشارت إلى أنه يوجد خمس عائلات مافيا إيطالية يرتبط تاريخها بنيويورك.

فما هي عصابات المافيا الإيطالية التي نشرت نشاطها في أمريكا والعالم؟

المافيا الصقلية: كوزا نوسترا

كانت المافيا الصقلية هي النموذج الذي احتذته المافيات الأخرى، فقد بسطت نفوذها على أجهزة تطبيق العدالة في نهاية القرن التاسع عشر ثم تنامت سطوتهم وقوتهم.

وتعني كوزا نوسترا "ملكنا" وهي المافيا الأصلية ويرمز لها بحرف M الكبير.

وتشتهر بـ"الأوميرتا" وتعني التزام الصمت والولاء المطلق، ويواجه المرتدون عنها العذاب والموت وقد يطال العقاب أسرهم.

وحتى اليوم تنظر كوزا نوسترا في صقلية في بعض النزاعات التجارية وفي استعادة البضائع المسروقة.

ولكن الكثيرين يحتقرون رجالاتها لجمعهم الأتاوات "البيزو" من التجار مقابل الحماية.

وقد ذاع صيت هذه المافيا في الولايات المتحدة، إذ كانت تخوض معارك ضد بعض العصابات الأخرى في شيكاغو ونيويورك ومدن أمريكية أخرى في إطار الصراع على النفوذ وتقاسم الضرائب.

وزاد نفوذ هذه المافيا عندما سيطرت على تهريب المشروبات الروحية خلال فترة حظرها في عشرينيات القرن الماضي.

وترى المباحث الفدرالية الأمريكية أن المافيا الأمريكية مستقلة عن تلك التي تنشط في إيطاليا.

مافيا نابولي: كامورا

يقدر عدد أعضاء هذه المافيا بنحو 4.500 شخص في مدينتي نابولي وكاسيترا (شمال نابولي).

وتعمل هذه المافيا بشكل رئيسي في المخدرات، وتتسم عادة بالوحشية وتحصل أيضا على أتاوات من شركات البناء وتجار الملابس وهم يستهدفون أيضا المتاجر التي يديرها صينيون والتي تعرض ملابسا مقلدة للموضة الإيطالية.

وكان الصحفي روبيرتو سافيانو قد وثق ممارسات "كامورا" في كتاب أصدره عام 2006 وكان من أكثر الكتب مبيعا.

ويعيش سافيانو منذ ذلك الحين في الخفاء في حماية الشرطة بعد تلقيه تهديدات من كامورا.

وفي لقاء مع هيئة الإذاعة الأمريكية PBS قال سافيانو إن النظام الهرمي في كامورا أقل من كوزا نوسترا ولكنه أكثر فعالية وشبابا ودموية وأقل انغماسا في السياسة.

وقد وصلت نشاطات كامورا إلى إسبانيا، ولكنها مازالت أكثر ارتباطا بنابولي.

وسبق أن نسبت أعمال عنف في حي أوستيا الفقير في العاصمة الإيطالية روما لمافيا كامورا.

يذكر أن النساء في هذه المافيا يلعبن أدوار مهمة في نقل الرسائل والأعمال الحسابية.

مافيا كلابريا: ندرانغيتا

تقع كلابريا قرب صقلية، وكانت ندرانغيتا فرعا من كوزا نوسترا.

وجاء اسم هذه المافيا من الكلمة اليونانية "andragathia" وتعني الشجاعة أو الولاء.

وتقدر المباحث الفيدرالية الأمريكية عدد أعضاء ندرانغيتا بنحو 6 آلاف شخص وهي تتمركز في واحدة من أفقر المناطق في إيطاليا.

وتتخصص هذه المافيا في تجارة الكوكايين ولها علاقات مباشرة بالعصابات في المكسيك وكولومبيا وهي تسيطر على 80 في المئة من تجارة الكوكايين في العالم.

وقد نسب لهذه المافيا أعمال عنف بمدينة ديسبرغ الألمانية عام 2007 حيث لقي 7 رجال إيطاليين حتفهم بالرصاص قرب أحد المطاعم.

مافيا بوليا: ساكرا كورونا يونيتا

هي أصغر عصابات المافيا الإيطالية وتتمركز في مدينة بوليا في أقصى الجنوب الشرقي.

وتقدر المباحث الفيدرالية الأمريكية عددها بنحو ألفي شخص، وهم متخصصون في تهريب السجائر والسلاح والمخدرات والبشر.

وتعتبر بوليا ممرا طبيعيا للتهريب من البلقان، ويعتقد أن لهذه المافيا علاقات قوية بالعصابات في شرق أوروبا.