أليانز للتأمين تخطط لدمج ذراعها المالي مع «دويتشه بنك»

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تدرس شركة "أليانز إس إي" للتأمين ومقرها ألمانيا إمكانية دمج ذراعها الخاص بإدارة الأصول مع مجموعة "دي دبليو إس جروب" التابعة لمصرف "دويتشه بنك إي جي" لإنشاء كيان لإدارة المال الوطني، بحسب مصادر مطلعة .

وتبحث شركة التأمين ومقرها ميونيخ في جدوى إبرام اتفاق مع أكبر مصرف في ألمانيا لتشكيل كيان أعمال قيمته 17ر1 تريليون يورو (33ر1 تريليون دولار)، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أمس السبت .

يذكر أن "دي دبليو إس جروب" هي واحدة من أهم أذرع دويتشه بنك، ويتردد المصرف في بيع حصته بالوحدة المدرجة في البورصة.

وتبلغ القيمة السوقية لمجموعة " دي دبليو إس" 6ر5 مليار يورو، وتقدر أسهم دويتشه بنك البالغة 78% بنحو 3ر4 مليار يورو.

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