الانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا تتجه إلى جولة إعادة

أظهرت أرقام أولية أن انتخابات الرئاسة في سلوفاكيا، التي جرت أمس السبت، تتجه إلى جولة إعادة، وذلك بعد فرز أكثر من 80% من الأصوات.

وتمكنت المرشحة الأوفر حظا زوزانا كابوتوفا، محامية ليبرالية تعمل في مجال الحقوق المدنية، من الحصول على 40% من الاصوات، وفقا للنتائج الأولية التي أعلنها المكتب الإحصائي في سلوفاكيا في ساعة مبكرة من اليوم الأحد.

ومن المرجح أن تواجه كابوتوفا في جولة الإعادة، ماروس سيفكوفيتش، مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، السياسي المستقل الذي يؤيده الائتلاف الحاكم "سمير- اس دي" الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط، في جولة الإعادة في الـ30 مارس بعد حصوله على 19% من الأصوات في النتائج الأولية.

وربما يكون منافسها ستيفان هارابين، المنتمي للتيار اليميني الشعبوي، الذي أظهرت النتائج الأولية حصوله على 15% من الأصوات.

وفي حالة انتخاب كابوتوفا، من حزب سلوفاكيا التقدمية، ستصبح أول امرأة تتولي منصب الرئاسة في سلوفاكيا.

وتنافس في الانتخابات 13 مرشحا، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا حتى الساعة 10 مساء (06:00 وحتى 19:00 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع الاعلان عن النتائج الرسمية في وقت لاحق من اليوم الأحد.