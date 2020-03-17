 فيديو.. حارس منتخب نيجيريا ينضم لتحدي غسل الأيدي لمواجهة «كورونا» - بوابة الشروق
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فيديو.. حارس منتخب نيجيريا ينضم لتحدي غسل الأيدي لمواجهة «كورونا»

محمد الهادي
نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 1:47 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 1:47 م

انضم فينست انياما، حارس مرمى منتخب نيجريا، إلى تحدي غسل الأيدي للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للحارس النيجيري وهو يغسل يديه، معلقا عليه: "رفع الوعي مفتاح لمحاربة فيروس كورونا".

وكان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أكد أن الفيفا سيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات أخرى للمساعدة في تعميم نصائح منظمة الصحة العالمية بشأن غسل اليدين، والبقاء في المنزل عند ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن فيروس كورونا تسبب في إيقاف العديد من المنافسات الكروية حول العالم أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوريات الخمس الكبرى، بجانب الدوري المحلي وكأس مصر.

 


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