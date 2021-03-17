 تايلاند: 248 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 27 ألفا و402 حالة - بوابة الشروق
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تايلاند: 248 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 27 ألفا و402 حالة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 9:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 9:39 ص

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 248 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 27 ألفا و402 حالة.

وذكر المركز -في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 88 وفاة.

وأشار إلى أن الحالات الجديدة تضمنت 6 حالات وافدة من الخارج تم اكتشافهم في الحجر الصحي، بينما تعافى 26 ألفا و339 حالة.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

 


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