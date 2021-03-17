 الرياض تطلق برنامج «صنع في السعودية» لتعزيز منتجاتها داخليا وعالميا - بوابة الشروق
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الرياض تطلق برنامج «صنع في السعودية» لتعزيز منتجاتها داخليا وعالميا

الرياض - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 5:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 5:38 م
كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أول برنامج حكومي من نوعه، لدعم الصناعة والإنتاج المحلي من خلال اعتماد تصميم موحد لشعار المنتجات المحلية، وتقديم أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المستهدفة.

ومن المقرر أن يطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف في الـ 28 من شهر مارس الجاري، برنامج "صُنِع في السعودية"، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت وكالة "واس" أن البرنامج يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويقدم البرنامج للشركات الأعضاء فيه فرصا لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة "صُنِعَ في السعودية" في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى العديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسّعها.

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