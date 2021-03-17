وزير الشباب ومحافظ أسوان يشهدان انطلاق مهرجان النوبة الرياضي السبت المقبل

يشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ أسوان أشرف عطية، السبت المقبل، انطلاق مهرجان النوبة الرياضي في دورته الثالثة الذي بمركز شباب دهميت بمركز نصر النوبة في أسوان.



وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان فتحي عبدالحافظ - في تصريح اليوم الأربعاء، إن المهرجان تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان ،وذلك في إطار خطة الوزارة لتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.



وأشار إلى انطلاق المهرجان في دورته الماضية خلال فبراير من العام الماضي 2020، شارك فيه نحو 2000 متسابق من أهالي النوبة في عدد من الألعاب والسباقات التي تضم "ماراثون جري من ميدان الشرطة بنصر النوبة إلى مركز شباب إبريم، ونهائي مباريات خماسي كرة قدم، وكرة طائرة، وتنس طاولة، وعرض للفنون الشعبية".