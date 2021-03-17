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البرازيل تسجل حصيلة وفيات يومية قياسية بكورونا

كورونا البرازيل
كورونا البرازيل
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 8:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 8:10 ص

 سجلت البرازيل حصيلة قياسية للوفيات اليومية ذات الصلة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في برازيليا، الثلاثاء، تسجيل 2841 وفاة بكوفيد 19 خلال الساعات الـ 24 الماضية. وتم تسجيل أكثر من ألفي وفاة في يوم واحد الأسبوع الماضي لأول مرة.

وتوفي ما مجموعه 282 ألفا و127 شخصا حتى الآن جراء الإصابة بكوفيد 19 في البرازيل ، التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة.

وتوقع مسؤولون بوزارة الصحة وخبراء أن تتخطى حصيلة الوفيات اليومية في البرازيل حاجز الثلاثة آلاف حالة قريبا.

إلى جانب ذلك، سجلت البلاد 83 ألفا و962 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 6ر11 مليون إصابة.

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