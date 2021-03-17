رئيس وزراء اليونان يرحب بالاقتراح الأوروبي بشأن شهادات التطعيم ضد كورونا

رحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، باقتراح المفوضية الأوروبية بشأن إطلاق شهادات فيروس كورونا للسماح لسكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليون مواطن بالسفر بحرية عبر الكتلة المكونة من 27 دولة بحلول فصل الصيف.



وكتب ميتسوتاكيس - في تغريدة له على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة - "أوروبا تمضي قدمًا في اقتراحنا، إن إدخال الشهادة الرقمية الخضراء في طريقه للتنفيذ"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.



وأضاف رئيس الوزراء اليوناني، أن هذا قرار سيسهل بشكل كبير حركة المواطنين وسيساعد في تعزيز السياحة والاقتصادات التي تعتمد عليها بشكل كبير".



وكانت المفوضية الأوروبية، اقترحت في وقت سابق اليوم عمل تصاريح لفيروس "كورونا" للسماح لسكان الاتحاد الأوروبي بالسفر بحرية عبر دول الاتحاد، وذلك من خلال شهادات تفيد بحصول المواطنين على التطعيم ضد فيروس "كورونا".



ومن المقرر مناقشة الخطة المقترحة الأسبوع المقبل خلال قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي.



وتمت مناقشة الموضوع لأسابيع وثبت أنه موضوع مثير للانقسام، إذ تضغط دول جنوب أوروبا التي تعتمد على السياحة مثل اليونان وإسبانيا من أجل اتخاذ سريع لهذا الإجراء والذي قد يساعد في تجنب متطلبات الحجر الصحي والاختبار، إلا أن العديد من الدول الأعضاء من بينها فرنسا ترى أنه سيكون من السابق لأوانه والتمييز عمل مثل هذه التصاريح لأن الغالبية العظمى من مواطني الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من تلقي اللقاحات حتى الآن.



ولتأمين موافقة جميع الدول الأعضاء، اقترحت المفوضية الأوروبية أن يتم تسليم ما يسمى بالشهادات الخضراء الرقمية والتي يجب أن تكون مجانية إلى المقيمين في الاتحاد الأوروبي الذين يمكنهم إثبات تلقيهم اللقاح وسيحصل عليها أيضًا الذين يثبتون أنهم غير مصابين بفيروس "كورونا" أو تعافوا منه.