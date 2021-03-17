قال المهندس محمد غرابة نائب رئيس نادي انبي في تصريحات لـ"الشروق" أن أندية الدوري الممتاز رفضت لعب بعض مباريات الدوري ومباريات دور الـ16 والــ8 من كأس مصر بدون الدوليين من لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترة الإعداد والمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأكد غرابة أن الأندية خلال اجتماعها اليوم مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، اتفقت على انتاء الموسم الحالي من الدوري بنهاية سبتمبر المقبل، على أن تُلعب المباريات كل 72 ساعة دون تأجيل.

وأضاف نائب رئيس نادي انبي أن الحفاظ على استقرار الدوري هدف جميع الأندية، ولم يتطرق أي ناد من الأندية لمسألة إلغاء الموسم الحالي على الإطلاق.

وعن المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، أشار غرابة إلى أن الاجتماع أسفر عن تحمل الأندية لتكاليف المسحات، مع توقيع غرامة في حال وجود أي تقصير.

وأشار غرابة إلى أن هناك اجتماعا قريبا سيتم عقده بين الأندية والشركة الراعية لحل الملفات المعلقة، للمساهمة في حل مشاكل الأندية خلال الفترة الحالية.

كان اتحاد الكرة قد وجه الدعوة لأندية الدوري الممتاز لعقد اجتماع اليوم الأربعاء، ناقش خلاله حلول ضغط المباريات وتأثيرها على الأندية والمنتخبات الوطنية، وحلول نهاية الموسم الحالي من الدوري.