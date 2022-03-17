عمرو الليثي: اتحاد الإذاعات الإسلامية ينظم ورشة عمل للتغطية الإعلامية لموسم الحج 2022

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صرح الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، بأن الاتحاد بصدد إقامة ورشة عمل كبيرة وضخمة للإعلاميين والصحفيين بالاشتراك مع وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتغطية الإعلامية لموسم الحج 2022.

وقال إن الورشة تأتي في إطار تعزيز سبل الشراكة بين اتحاد الإذاعات الإسلامية وبين الإعلاميين والصحفيين في دول العالم الإسلامي التابعة للاتحاد.

وأضاف الليثي أن ورشة العمل ستبرز كل التقنيات الحديثة الفنية والبشرية المستخدمة، من أجل تغطية مميزة لهذا الحدث الهام، وتوفير كل الخدمات اللوجيستية للاعلاميين والصحفيين والتنسيق مع كل القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية العربية والإسلامية للتغطية الإعلامية لشعائر الحج لموسم ٢٠٢٢.