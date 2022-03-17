ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أمريكا

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفاعا اليوم الخميس في ظل توقعات بانخفاض درجات الحرارة في البلاد، وانتظار صدور بيانات حكومية تشير إلى زيادة الطلب على إمدادات الوقود المخزنة بأكثر من التوقعات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الغاز الطبيعي ارتفع في التعاملات الأمريكية بنسبة 8ر2% إلى 88ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم أبريل المقبل.

يأتي ذلك في حين تشير تقارير الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون أبرد من المعتاد في مناطق شمال الولايات المتحدة والشمال الشرقي للبلاد، خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس الحالي.

يأتي ذلك في حين من المنتظر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم. ويتوقع المحللون إعلان تراجع المخزون بمقدار 74 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي.