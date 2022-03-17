هونج كونج ترفع سعر الفائدة بعد زيادة الفائدة الأمريكية

قررت مؤسسة النقد (البنك المركزي) في هونج كونج، اليوم الخميس، زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس زيادة الفائدة بنفس المقدار.

وقال البنك المركزي لهونج كونج، إنه يريد المحافظة على استقرار النظام المالي في ظل التقلبات الواضحة لأسواق المال.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سعر الفائدة الرئيسية في هونج كونج ارتفع اليوم من 5ر0% إلى 75ر0%، حيث يرتبط سعر الفائدة في هونج كونج بالفائدة الأمريكية نظرا لارتباط دولار المدينة التابعة سياسيا للصين، بالعملة الأمريكية.

يأتي ذلك فيما أعلن بنكا إتش.إس.بي.سي هولدنجز وستاندرد تشارترد بعد قرار زيادة الفائدة في هونج كونج أنهما لن يغيرا أسعار الفائدة على الإقراض لديهما، وهو ما يعطي اقتصاد المدينة مساحة لالتقاط الأنفاس، بعد تعرضه لأسوأ موجة من جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي مما أجبر الحكومة على فرض قيود صارمة على مختلف الأنشطة.