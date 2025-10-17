ترامب: أوقفنا حربا في الشرق الأوسط بعد نزاع استمر 3 آلاف سنة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن رغبته في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب، خلال لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، إن "الوضع في الشرق الأوسط أكثر تعقيدا من الوضع في أوكرانيا واستطعنا مع ذلك تحقيق وقف لإطلاق النار"، مضيفا: " أوقفنا حربًا في الشرق الأوسط بعد نزاع استمر بين 2500-3000 سنة".

وأضاف ترامب أن "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين يريد إنهاء الحرب والرئيس زيلينسكي كذلك وعلينا تنفيذ هذا الأمر"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وأوضح ترامب أنه اختار المجر لكي تكون مكان القمة مع نظيره الروسي "لأنه بلد جيد ورئيس وزرائها كذلك."

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني إن نظيره الروسي "ليس جاهزًا للسلام"، مؤكدا: "نحن في حاجة لوقف إطلاق النار ونريد من بوتين أن يجلس إلى طاولة المفاوضات ونريد السلام".

وأمس الخميس، أعلن ترامب أنه سيلتقي نظيره الروسي في العاصمة المجرية بودابست "خلال أسبوعين"، في تطوّر مفاجئ يأتي عشية لقائه في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يسعى للحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى.

وكان ترامب قد تلقى مكالمة هاتفية من بوتين الخميس، ناقشا خلالها التصعيد في أوكرانيا، حذّر فيها الرئيس الروسي من أن تسليم صواريخ توماهوك لكييف "سيُلحق ضررًا بالغًا" بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.