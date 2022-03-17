إقامة منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ في مايو القادم

• إقامة المؤتمر العلمي الرابع لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بجامعة دمياط في 11 مايو القادم

• تنظيم الملتقى القمي الأول للجامعات المصرية بجامعة بنها في الفترة من 27-30 مارس الجاري

استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تقريرًا من محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمقر جامعة قناة السويس، بحضور ناصر مندور رئيس الجامعة، وأيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، وأعضاء المجلس.

ناقش المجلس، خلال اجتماعه، إنجازات الجامعات في قطاع شئون التعليم والطلاب عن الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022 بشأن إعداد الدورات التدريبية لتأهيل المجتمع الأكاديمي في مواجهة العنف والتطرف والفساد، وتنفيذ خطة الجامعات في الأنشطة الطلابية، والتحول الرقمي، إضافة إلى الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، وكذا مشروع تأهيل المُقبلين على الزواج مودة، والخدمات المقدمة للطلاب أبناء المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة.

كما استعرض المجلس تقارير عن مجالات التبادل الطلابي بين الجامعات؛ لغرس روح المودة، والإخاء، وتبادل الثقافات.

وافق المجلس على إقامة منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي لطلاب كليات الحاسبات المصرية بجامعة كفر الشيخ مايو القادم؛ لاكتشاف وتنمية المواهب الشابة، وخدمة المجتمع في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والنظم الذكية.

كما وافق المجلس على إقامة المؤتمر العلمي الرابع لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بجامعة دمياط، في الفترة من 11-12 مايو القادم، تحت عنوان "علماء المستقبل 5"، ويتضمن المؤتمر مشاركة الطلاب بأبحاث في مجالات العلوم الأساسية العلمية، والأدبية، والإنسانية، وإقامة معرض فني لأعمال الطلاب.

وأحيط المجلس علمًا بإقامة أولمبياد لطلاب كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية في الفترة من 17 – 20 مارس الجاري بجامعة سوهاج، وتنظيم الملتقى القمي الأول للجامعات المصرية بجامعة بنها "نموذج محاكاة مجلس النواب.. مصر 2030" في الفترة من 27-30 مارس الجاري، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التصنيفات

|



