وزير الدفاع البريطاني: نشر نظامنا الصاروخي المضاد للطائرات «سكاي سيبر» في بولندا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال زيارة إلى وارسو اليوم الخميس، إن بريطانيا ستنشر نظامها الصاروخي «Sky Sabre» في بولندا، تزامنًا مع الوقت الذي يتحرك فيه حلف الناتو؛ لتعزيز الأمن في جناحه الشرقي، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف «والاس»، خلال مؤتمر صحفي: «سننشر نظام الصواريخ المضاد للطائرات سكاي سيبر في بولندا، للتأكيد على أننا نقف إلى جانب وارسو؛ لحماية مجالها الجوي من أي عدوان آخر من جانب روسيا».

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.