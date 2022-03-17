حسام الخولي: نعمة ربنا إنه منحنا الرئيس السيسي ليقود سفينة التنمية

قال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، حسام الخولي أنه يفخر بمشاركة النواب في العمل البرلماني، مشيرا إلى إدراك النواب دورهم وتعامل الأحزاب مع بعض.

وأضاف خلال كلمته في ورشة العمل الثانية في المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن "نتفق ونختلف مع بعض لكن نتفق جميعا في حب مصر"، لافتا إلى التناغم والعمل العظيم في مناقشات اللجان للنوعية.

واعتبر أن هذا التناغم في مصلحة الوطن الذي يمر بعدد من التحديات.

وقال الخولي "نعمة ربنا أنه منحنا رئيس بحكمة وشجاعة ليقود سفينة التنمية، وكلنا وراه وحكومة ما حدش يقدر يلومها في حاجة لما يكون في حاجة تتقال لكن بطريقة تمشي البلد قبل ما حد يعارض يقول الحل".

ويشارك في ورشة العمل الثانية وزير الزراعة السيد القصير ونائب وزير المالية أحمد كجوك.