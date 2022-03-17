إيطاليا تسجل 74 ألفا و147 إصابة جديدة بكورونا و137 وفاة

سجلت إيطاليا، 74 ألفا و147 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 137 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13 مليونا و563 ألفا و466، والوفيات إلى 157 ألفا و314 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 135 مليونا و226 ألفا و723 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.