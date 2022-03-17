المايسترو أحمد الصعيدي يحيي حفلا بالأوبرا السبت المقبل

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، بمشاركة عازف البيانو الياباني تاداشي سويناجا، وذلك ضمن حلقات أعظم السيمفونيات في تمام الساعة الثامنة مساء السبت 19 مارس على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



ويتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها، السيمفونية ٢١ لموتسارت، كونشيرتو البيانو، والأوركسترا الثالث لبروكوفيف والسيمفونية الثانية لبروكنر.



جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية في القالب الكلاسيكي للإلقاء الضوء على أحد اهم ألوان الفنون الجادة.