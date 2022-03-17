 المايسترو أحمد الصعيدي يحيي حفلا بالأوبرا السبت المقبل - بوابة الشروق
الخميس 17 مارس 2022 8:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
النتـائـج تصويت

المايسترو أحمد الصعيدي يحيي حفلا بالأوبرا السبت المقبل

أسماء سعد
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 8:16 م | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 8:16 م
يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، بمشاركة عازف البيانو الياباني تاداشي سويناجا، وذلك ضمن حلقات أعظم السيمفونيات في تمام الساعة الثامنة مساء السبت 19 مارس على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها، السيمفونية ٢١ لموتسارت، كونشيرتو البيانو، والأوركسترا الثالث لبروكوفيف والسيمفونية الثانية لبروكنر.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية في القالب الكلاسيكي للإلقاء الضوء على أحد اهم ألوان الفنون الجادة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك