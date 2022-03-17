تموين دمياط: تحرير 45 محضرا خلال الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس علي العزازي وكيل وزارة التموين بدمياط، عدد من الحملات الموسعة، أسفرت عن تحرير 45 محضر رصد مخالفات متنوعة.

وأوضح بيان أصدرته المديرية اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير 3 محاضر بيع أزيد من السعر المقرر، و21 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مخزن تابع للعمل، ومحضر غش تجاري، عرص بضاعة غير مطابقة للمواصفات، وعدم وجود بيانات تاريخ الصلاحية وتاريخ الانتهاء، و3 محاضر لـ3 مخابر، لإنتاج خبز ناقص الوزن، و2 محضر لمخبزين طباقي بدون ترخيص، و12 محضرا لعدم استخراج شهادة صحية.

وقال المهندس علي العزازي وكيل وزارة التموين بدمياط، إن المديرية مستمرة في مراقبة الأسواق والمخابز، من خلال حملات موسعة في جميع أنحاء دمياط، وذلك حرصا على استقرار الأسعار، ومحاربة الجشع والاحتكار بجميع أنواعه.