القبض على المتهم بتهديد شخص ومطالبته بمبالغ مالية لعدم اختطاف ابنته في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على المتهم بتهديد شخص ومطالبته بمبالغ مالية نظير عدم اختطاف ابنته بالشرقية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتهديده ومطالبته بمبالغ مالية منه نظير عدم اختطاف كريمته بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكي (سائق ومقيم بمركز أبو كبير "متواجد خارج البلاد")، وبسؤال زوجته، مقيمة بدائرة المركز، أفادت بقيام شخص بإرسال رسائل لزوجها من خلال أحد التطبيقات وابتزازه بطلب مبلغ مالي نظير عدم خطف كريمتهما، طفلة بعمر 8 سنوات.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بالخانكة في القليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بعدم سابقة معرفته بالشاكي، وتحصله على رقم هاتفه واسم كريمته من مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.