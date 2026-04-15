أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تنظيم احتفالية فنية متميزة لجمهور الركاب داخل محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني، تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار استمرار الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر أبريل الجاري.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الفعالية تأتي ضمن مبادرة تهدف إلى دمج الفنون والترفيه في الأماكن العامة، بما يسهم في تعزيز الوعي بالتراث الثقافي المصري، وإحياء الفنون الشعبية الأصيلة، وإضفاء أجواء من البهجة على رحلات المواطنين اليومية.

وأضافت أن الاحتفالية أُقيمت داخل أروقة محطة مترو جامعة القاهرة، وشملت فقرات غنائية، إلى جانب عروض المزمار البلدي والفلكلور الصعيدي، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من الركاب، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تعكس روح التراث المصري داخل مرافق النقل الجماعي.

وأشارت إلى أنه سبق تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية، إلى جانب عروض العرائس للأطفال، خلال منتصف شهر رمضان الماضي، داخل محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني، ومحطة جمال عبد الناصر بالخط الأول، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الركاب.