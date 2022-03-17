وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء السنغافوري جهود الإعداد لـ COP27

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس الوزراء السنغافوري "لي هسين لونج" الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.

وعقد رئيس الوزراء السنغافوري مباحثات مع وزير الخارجية، اليوم الخميس، حيث سلمه الوزير شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلديّن وسبل الدفع قدمًا بها على الأصعدة المختلفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن اللقاء تركز على مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وسنغافورة، حيث أعرب الوزير شكري عن اهتمام مصر بمواصلة تعميق وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وسبل تطويرها خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين.