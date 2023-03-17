خسرت البورصة المصرية بصورة عنيفة هذا الأسبوع، وفقد المؤشر الرئيسي نحو 10.6%.



وأنهت البورصة المصرية التعاملات أمس الخميس، على استقرار، بانخفاض طفيف، بعد خسائر دامية، الجلسات الماضية.



وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.14%، ووصل إلى مستوى 14704.18 نقطة.



وهبط المؤشر أسفل مستوى الدعم الرئيسي 15,300 نقطة، واقترب من أقل مستوياته منذ بداية العام.



طالت موجة البيع العنيف كل مؤشرات السوق، مع تسجيل أحجام تداول مرتفعة، قد خسر المؤشر 1800 نقطة في أربع جلسات متتالية، وفق أحد بنوك الاستثمار.



وقال: "ما يزال المؤشر عرضة لمزيد من الانخفاضات، حيث يقف مستوى الدعم القادم عند 14,500 نقطة، ويليه مستوى 14,000 نقطة الذي من المتوقع أن نرى مدى ظهور قوى الشراء عنده، ونُبقي على رؤيتنا الفنية بأن أي ارتداد فرصة لتخفيف المراكز حتى نحصل على إشارة شراء جديدة، و يقف مستوى المقاومة الأول عند 15,700 نقطة، ويليه مستوى 16,100 نقطة".