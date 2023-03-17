أوكرانيا: روسيا تقصف منطقة خيرسون 76 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 76 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت الإدارة العسكرية في بيان، إن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ413 قذيفة من المدفعية الثقيلة واستخدمت أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والدبابات والطائرات المسيرة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.



وأوضحت أن القذائف الروسية أصابت منشأة صحية ومنازل منفصلة ومجمعات سكنية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.