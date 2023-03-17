تسلا الأمريكية تقدم طلبا لتوسيع مصنعها العملاق في ألمانيا

تسعى شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها العملاق بالقرب من العاصمة الألمانية برلين بعد عام واحد من بدء الإنتاج في المصنع.

وأكدت شركة تسلا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس تقديم طلب إلى حكومة ولاية براندنبورج الألمانية للسماح لها بتوسيع المصنع الموجود في مدينة جرونهايد شرق برلين.

يذكر أنه المقرر وصول الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 500 ألف سيارة سنويا، رغم أنه لم يصل إلى هذا المستوى. ويضم المصنع حاليا حوالي 10 آلاف عامل، ومن المتوقع وصوله إلى 12 ألف عامل في المرحلة الأولى للتوسعات.

في المقابل أعرب نشطاء الدفاع عن البيئة في ألمانيا عن قلقهم من التوسع المحتمل للمصنع وبخاصة استهلاكه من المياه، في حين رفضت تسلا هذه المخاوف.

من المتوقع أن تقدم تسلا طلبا إضافيا تتضمن خطط التوسع، منها طلب للترخيص بإقامة مبان جديدة. وقالت الشركة إنها تعتزم العمل بأقصى درجات الشفافية.