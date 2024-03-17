اختطاف 14 شخصا آخرين في شمال غربي نيجيريا

قال عثمان دانلامي، عضو البرلمان النيجيري عن منطقة كاجورو الإدارية، اليوم الأحد، إن 14 شخصا على الأقل اختطفوا خلال هجوم على قرية في ولاية كادونا الواقعة شمال غربي نيجيريا.

وأبلغ دانلامي وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الضحايا اختطفوا صباح أمس السبت.

ويأتي هذا الهجوم بعد أربعة أيام من قيام مسلحين باختطاف 61 شخصا في منطقة مجاورة.

ويعد الحادثان هما الأحدث في سلسلة من عمليات الاختطاف الجماعي التي وقعت في شمالي نيجيريا هذا الشهر.

وفي 7 مارس، اختطف مسلحون 278 طفلا من مدرستين في ولاية كادونا، وبعد يومين تم اختطاف 15 طالبا من مدرسة إسلامية في ولاية سوكوتو.

وفي حادث سابق، اختطفت جماعة بوكو حرام أكثر من 200 النازحين داخليا، معظمهم من النساء والأطفال.

وعلى الرغم من أن الرئيس بولا تينوبو، أمر أجهزة الأمن النيجيرية بإنقاذ الأشخاص الذين تم اختطافهم، إلا أنه لم يتم إطلاق سراح أي منهم حتى الآن.

ولم يتم القبض أيضا على من يقفون وراء عمليات الاختطاف، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن الحكومة تحاول التفاوض مع الخاطفين.

في شمال ووسط الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 مليون نسمة، تقوم جماعات إرهابية وعصابات إجرامية على حد سواء باختطاف أشخاص بصورة متكررة.

ويكون الهدف عادة هو ابتزاز أموال فدية أو لغرض التجنيد القسري أو العنف الجنسي.