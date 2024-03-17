* بين الهند والشرق الأوسط

* بين الحلو والحادق

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وتسرد جريدة "الشروق"، أهم ما ورد عن منشأ السنبوسة وفق المصادر التاريخية المتاحة، إذ كانت نشأتها على غرار نطق اسمها مثيرة للجدل.أرجع الكثيرون منشأ السنبوسة لبلاد الهند لذكرها في كتابة الرحالة ابن بطوطة الشهير تحفة النظار، إذ تحدث عن تقديمها ببلاط الشاه محمد بن تغلق، حيث كانت توزع بعد وجبات الطعام بشكلها المثلث المعروف.وذكرت بالمقابل مصادر تاريخية أقدم، السنبوسة في الشعر العربي ووصفات طبخ عربية، إذ أورد المؤرخ المسعودي في كتابه "حقول الذهب ومروج الجواهر"، قصيدة للشاعر العباسي إسحاق الموصلي تتحدث عن السنبوسك وطريقة إعدادها.كما تطرق كتاب فوائد التنويع علي الموائد، وهو كتاب طبخ مصري بشكل واسع لطرق تحضير السنبوسك المصرية بنوعيها الحادق والحلو.ووصلت احتمالات منشأ السنبوسك للأندلس، إذ تحدث عنها كتاب فضل الخوان في أطيب الطعام ليقدم وصفة أندلسية تختلف قليلًا عن الوصفات المعتادة في بلاد المشرق العربي، وبلاد فارس.وتجدر الإشارة إن كل من المصادر التي تحدثت عن السنبوسك المصرية أو الأندلسية أو الهندية أو تلك التي كانت على عهد العباسيين أكدوا أنها كانت تصنع في وصفات بالعسل وماء الورد والمكسرات وفي وصفات أخرى باللحم والدجاج ولكن المشترك بينهما كان لف المكونات في رقائق الخبز أو ما سماه كتاب فوائد التنويع بورقة الكنافة.