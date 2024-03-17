ميدو: أحمد رفعت ضحية للإهمال

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علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على ما حدث لأحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر بعد تعرضه لأزمة قلبية وسقوطه في ملعب المباراة أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور": "هناك مشكلة كبيرة في الإهمال داخل الكرة المصرية".

أضاف: "قيمة حياة الانسان هي أخر حاجة بنفكر فيها، والمواطن المصري لو عايش كويس هيعرف ينتج بشكل أفضل".

تابع: "لابد من وجود تقارير طبية شاملة على جميع اللاعبين في مصر وكل الرياضات بمختلف درجاتها ولابد من تفعيل بوليصة التأمين، ووجود تقرير طبي كشرط أساسي للمشاركة في البطولات".

أشار ميدو:" للأسف..هذا لا يحدث وأي شخص معرض لمثل ما حدث لأحمد رفعت، ولكن ماذا يجب أن يحدث بعد السقوط؟".

أتم ميدو:" لابد من وجود عربات إسعاف مجهزة وتواجد مسعفين مدربين حتى وصول المصاب إلى المستشفى، بالإضافة إلى لابد من توافر وجود أطباء مدربين للتعامل مع حالات الإغماء المفاجئة، ولا يصح توقف قلب لاعب لمدة 24 دقيقة".