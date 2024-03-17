ميسي يواجه شبح الغياب عن الأرجنتين

كشف تقرير صحفي عن احتمالية غياب ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، وقائد المنتخب الأرجنتيني، عن المباراتين القادمتين لمنتخب بلاده.

يستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراتين بالأجندة الدولية الودية أمام كل من السلفادور وكوستاريكا في 22 ثم 26 مارس الجاري على الترتيب.

وفقا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية، لن يكون ميسي حاضرا مع المنتخب في المباراتين المقبلتين، حيث يعاني من إصابة عضلية.

أضافت الصحيفة أن الأولوية لميسي الآن هي التعافي بنسبة 100%، وعدم الاستعجال في عودته للملاعب حتى لا تتفاقم الإصابة.

أوضحت الصحيفة أنه رغم عدم وجود تأكيد رسمي من الاتحاد الأرجنتيني حول حالة ميسي، إلا أنه لن يتمكن من خوض مباراتي السلفادور وكوستاريكا، مضيفة أن اللاعب يريد التعافي لتجنب حدوث أي انتكاسات مستقبلية.

جدير بالذكر أن مباراتي السلفادور وكوستاريكا بمثابة بروفة للمنتخب الأرجنتيني الذي يستعد للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.