أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، أسطورة ويساعدهم كثيرا في التدريبات، مشيرا إلى التنافس الكبير الموجود بين حراس الفريق الوطني لحماية عرين المنتخب الفترة المقبلة.

قال محمد أبو جبل في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»:" بطولة مهمة جدا بالنسبة لمنتخب مصر في هذه الفترة مع جهاز فني جديد بقيادة حسام حسن".

أضاف أبو جبل:" حسام حسن على المستوى الفني والرياضي والأندية التي لعب بها أسطورة كبيرة جدا في إفريقيا، واسم كبير للغاية كمدرب، نتمنى له التوفيق، يساعدنا كثيرا في التمرين".

أشار أبو جبل:" لدينا استعداد قوي لهذه البطولة، نحاول الاستفادة منها على قدر الإمكان، لا نريد تكرار الأخطاء الماضية، كل تركزينا في المعسكر على الجانب الخططي هجوميا ودفاعيا والفنيات، الموضوع بأكمله يتمركز في التمرين على أن نكون أفضل، ونؤدي بشكل أفضل".

أوضح أبو جبل:" كحراس مرمى.. هناك مطالبات دائمة منا ببناء الهجمة، نحاول تنفيذ الطريقة والشكل الذي يريده حسام حسن في بناء الهجمة، كل الحراس الموجودين في المنتخب يتنافسون من أجل مصلحة منتخب مصر، أسامي كبيرة ويلعبون في أندية كبيرة، منافسة بشرف ونتمنى التوفيق للجميع".

أتم أبو جبل:" منتظرين عددا كبيرا من الجمهور لدعمنا الفترة المقبلة لأننا في احتياج لدعمهم، ونعدهم ببذل قصارى جهدنا ونؤدي أفضل أداء يسعدهم ويشرفهم".