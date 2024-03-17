نقيب الأطباء ووفد من النقابة يشاركون في عزاء الدكتور حمدي السيد

شارك نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي ووفد من النقابة في عزاء نقيب الأطباء الأسبق الدكتور حمدي السيد، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص نقيب الأطباء وأعضاء بمجلس النقابة بينهم على المشاركة في تقديم واجب العزاء.

وشيعت ظهر الخميس الماضى، جنازة الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة.



وتوفى الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، الأربعاء الماضى، عن عمر يناهز 94 عامًا، وقد شغل منصب نقيب الأطباء لأربع دورات، وكان عضوا بمجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة لثلاث دورات متتالية.

تخرج الراحل في كلية الطب ثم عيِّن في قسم جراحة القلب، وعمل كأستاذ جراحة القلب في كلية الطب جامعة عين شمس، وعضو سابق باللجنة العلمية لترقية الأساتذة.