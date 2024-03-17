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نتنياهو: اتفقت مع شولتس على ضرورة القضاء على حماس

القدس - د ب أ
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 7:29 م | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 7:29 م

في أعقاب لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس اليوم الأحد أنه اتفق مع الضيف الألماني على "ضرورة القضاء على حماس".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين، قال نتنياهو إنه لن يكون هناك سلام طالما "بقيت المنظمة الإسلامية الإرهابية"، وأردف: "لن يكون لنا مستقبل إذا ظلت حماس العازمة على ارتكاب إبادة جماعية بحقنا، سالمة".

في الوقت نفسه، قال نتنياهو إنه سيتم تأمين السكان المدنيين قبل شن الهجوم المزمع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وتابع أن بلاده تبذل أقصى الجهود من أجل إتاحة توصيل المساعدات للسكان في قطاع غزة "عبر البر وعبر البحر ومن الجو".

كان شولتس وصل إلى إسرائيل في وقت سابق من اليوم في ثاني زيارة من نوعها منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ووصل شولتس إلى إسرائيل اليوم قادما من المملكة الأردنية، المحطة الأولى في جولته الحالية، حيث عقد لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العقبة.

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