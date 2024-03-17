 رئيس جهاز المنيا الجديدة: بدء توسعة محطة الصرف الصحي بتكلفة 281 مليون جنيه - بوابة الشروق
الأحد 17 مارس 2024 1:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس جهاز المنيا الجديدة: بدء توسعة محطة الصرف الصحي بتكلفة 281 مليون جنيه

محمد علاء
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 1:47 م | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 1:47 م

تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز، مشروع تنفيذ توسعات محطة الصرف الرئيسية بالمدينة، والذي بدأ تنفيذه مؤخراً لخدمة التوسعات العمرانية بالمدينة، في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى محمد، أن المشروع تقدر تكلفة تنفيذه بـ 281 مليون جنيه، وقد تم رفع الميزانيات الشبكية للمحطة وخطوط الطرد، وكذا عمل الجَّسات اللازمة للمحطة ومسار الخطوط، وبدأ العمل في أعمال حفر لزوم البيارة، واعتماد المواسير وبعض المهمات الميكانيكية والكهربائية تمهيدا لبدء أعمال التوريدات.

وتابع المهندس أحمد مصطفى محمد أعمال تنفيذ مرافق الحيين الثالث والرابع بمساحة ٦٨٠ فدانا ضمن منطقة الـ ١٣٦٠ فدانا الجاري ترفيقها، وذلك ضمن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة.

وتفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، أعمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري والطرق فرمة بالمجاورة الـ ١٢، والمخططة "قطع أراضي إسكان متوسط"، تمهيداً لتسليم قطع الأراضي للحاجزين.

كما تابع تقدم سير العمل بمرافق المجاورة السابعة "قطع أراضي مميزة"، ضمن مشروع تنفيذ مرافق الحيين الأول والثاني بذات المنطقة، تمهيداً للإعلان عن طرح قطع أراض مميزة في أقرب وقت ممكن.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة متابعة تقدم سير العمل بمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، لتوفير قطع أراض بمختلف مستويات الإسكان كاملة المرافق يمكن الإعلان عن التقدم لحجزها.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك