القضاء الأسترالي يحكم لصالح مذيعة طُردت من عملها لدعمها فلسطين

• المحكمة الفيدرالية قضت بأن تدفع المؤسسة تعويضا ماليا للمذيعة أنطوانيت لطوف قدره 70 ألف دولار أسترالي

أصدرت محكمة أسترالية قرارا لصالح المذيعة أنطوانيت لطوف، بالدعوى القضائية التي رفعتها ضد هيئة الإذاعة الأسترالية بعد فصلها من العمل بسبب منشورات تضامنية مع فلسطين.

وقضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية خلال جلسة عقدت الأربعاء، بأن تدفع هيئة الإذاعة تعويضا ماليا لصالح لطوف قدره 70 ألف دولار أسترالي.

وقالت المحكمة إن قرار هيئة الإذاعة الأسترالية "ABC" فصل الصحفية لطوف بسبب آرائها المناهضة لإسرائيل، يُعد انتهاكاً لقانون العمل.

وكانت لطوف تعمل مذيعة في إذاعة الهيئة التي فصلتها من العمل في 20 ديسمبر 2023 بعد أن نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تضامنية مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل.

وشاركت لطوف آنذاك تدوينات أعربت فيها عن "خيبة أملها" من قرار فصلها، وذكرت أنها "ستتخذ إجراءات قانونية" ضد الإذاعة.