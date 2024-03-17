المعارض الروسي بوريس ناديجدين يشارك في حملة الاحتجاج ظُهر ضد بوتين في موسكو

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شارك السياسي الروسي المعارض بوريس ناديجدين، الذي تم استبعاده من الانتخابات الرئاسية الروسية في إطار محاولته تحدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حملة الاحتجاج السلمي "ظُهر ضد بوتين" في موسكو اليوم الأحد.

وجرى استقبال ناديجدين بهتافات وتصفيق الطلاب في مركز اقتراع بالحرم الجامعي لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، حسبما أظهر مقطع فيديو نشره المعارض الروسي عبر تطبيق تليجرام اليوم الأحد.

وقال ناديجدين للحاضرين "أعتقد أنكم ستحظون بفرصة التصويت لصالحي".

وأعلن ناديجدين عن اعتزامه نشر استطلاعات الرأي الخاصة به بعد الانتخابات عقب إغلاق مراكز الاقتراع.

وقال ناديجدين إن نتائج الاستطلاعات التي توصلوا إليها كانت مختلفة تماما عما توقعته السلطات.

ويظهر ناديجدين، في المقطع المصور، وهو محاط بالعشرات من الطلاب وهم يهتفون باسمه ثم اسم الجامعة.

ووجه السياسي الذي يُدرس في الجامعة الشكر للطلاب على دعمهم، متعهدا بمواصلة الكفاح.

وقال ناديجدين إن هدفه هو فوز حزبه، مبادرة المواطنين، في الانتخابات البرلمانية المقبلة.