وصول السفينة روزانا محملة بـ46 ألف طن قمح من روسيا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وأوضح بيان صادر من هيئة ميناء دمياط، أن من بين السفن التي وصلت إلى الميناء السفينة ROZANA التي ترفع علم بليز، ويبلغ طولها 186 مترًا، وعرضها 30 مترًا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 46 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41734 طنًا، تشتمل على 5427 طن يوريا، و12386 طن أسمنت معبأ، و2884 طن كلينكر، و4533 طن علف بنجر، و16504 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36482 طنًا، تشتمل على 9400 طن ذرة، و705 أطنان خشب زان، و4283 طن قمح، و5400 طن حديد، و15264 طن خردة، و4283 رأس ماشية، عبارة عن عجول تسمين بإجمالي وزن 1430 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 38 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 452 حاوية مكافئة، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6439 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134287 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 76840 طنًا.