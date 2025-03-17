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أغلقت مؤشرات أسواق المال العربية على ارتفاع فى جميع مؤشراتها ختام تعاملات اليوم الاثنين.

• البورصة المصرية

أغلقت تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4.075 مليار جنيه، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة طفيفة 0.38% ليغلق عند مستوى 31458 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر مرتفعا بنسبة 20% ليغلق عند 6.42 جنيه، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا سهم حق اكتتاب بلتون القابضة بنسبة 20.63% ليغلق عند 5 قروش.

• بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.25% ليصل إلى 11883 نقطة، بتداولات 5.455 مليار ريال.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي بنسبة 30% ليغلق عند 65 ريالا، وفي المقابل تصدر سهم شركة نقي للمياه قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 4.33% ليغلق عند مستوى 57.40 ريال.

• سوق أبوظبي المالي

أغلق سوق أبو ظبي المالي على ارتفاع بنسبة 0.34% عند مستوى 9450 نقطة، بتداولات 1.102 مليار درهم.

وتصدر الأسهم المرتفعة، سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 13.39% ليغلق عند 5.25 درهم، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا سهم شركة الظفرة للتأمين بنسبة 10% ليغلق عند 4.86 درهم.

• سوق دبي المالي

فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.59% عند مستوى 5171 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 413 مليون درهم.

وجاء سهم بنك الإمارات شركة ديبا في قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 10.75% ليغلق عند 35 فلسا، بينما أغلق سهم شركة الإثمار القابضة في الأكثر انخفاضا بنسبة 3.68% عند 18 فلسا.

• السوق الكويتية

أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على ارتفاع طفيف بنسبة 0.05% عند مستوى 8429 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 62 مليون دينار.

وجاء سهم شركة الاستثمارات الوطنية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 2.50% ليغلق عند 246 فلسا، بينما تصدر سهم شركة البيوت الاستثمارية القابضة، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 3.61% ليغلق عند 401 فلس كويتي.